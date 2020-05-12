Об этом сообщил в Facebook председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

По словам главы ОГА, решение об увольнении Свичинского было принято в пятницу, 8 мая. Причиной увольнения послужило то, что Свичинский “не справился с поставленными задачами”, будучи ответственным за социальное и медицинское направления работы администрации.

“Последней каплей стали задержки с доплатами медикам “скорой”. Госслужащий знал об этом, но не сделал достаточных действий, чтобы решить проблему. Работникам нашего департамента финансов пришлось два дня вручную производить выплаты работникам Одесского областного центра экстренной помощи”, — написал Куцый.

Глава ОГА отметил, что предупреждал сотрудников о персональной ответственности за задержки доплат, и Свичинский не справился с работой вовремя.

“На прошлой неделе я предупреждал о персональной ответственности за задержки доплат и небрежное отношение к работе. В пятницу решение было принято, но господин Свичинский попросил отсрочить до вторника, чтобы он получил все расчеты. Вы знаете, что я не сторонник скандалов, поэтому дал ему уволиться без унижений и позора. Но здесь, вероятно, сработал “предвыборный фактор” — попытка противостоять государственным структурам, работу которых сам не смог выполнять”, — добавил он.

Напомним, в середине апреля правительство перевело деньги для выплаты надбавок врачам, которые лечат больных COVID-19. По состоянию на 11 мая Полтавская область была единственным регионом, где медикам, контактирующим с больными COVID-19, в полном объеме выплатили 300% надбавки.

7 мая Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам облгосадминистраций в регионах, где медики не получат надбавок в связи с эпидемией, увольнением и лишением зарплат.