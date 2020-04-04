Соответствующее заявление Тимошенко сделал в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Замглавы Офиса Президента объяснил, что закупки всего необходимого осуществляются или непосредственно государством или представителями бизнеса при поддержке государства.

“Что мы делаем с самолетами.. Хотелось бы чтобы все понимали,что происходит, як как мы возим средства защиты. Мы фактически делим все средства защиты и весь груз, который у нас есть, на три категории. Первая — то, что мы везем при необходимости Министерства охраны здоровья во всех учреждения. Это и маски, и респираторы и так далее. Вторая партия — то, что везет бизнес. Социально ответственный бизнес, который хочет помогать регионам, где они находится. Мы помогаем этому бизнесу самолетами”, — отметил он.

Говоря о поддержке со стороны бизнеса, Кирилл Тимошенко упомянул и Петра Порошенко, при содействии которого в страну было закуплено 10 тысяч защитных костюмов для медиков.

“Вот например сегодня на самолете благодаря Петру Алексеевичу [Порошенко]… Они закупили 10 тысяч костюмов. Они приехали, мы помогли самолетом, они приехали сюда”, — сказал он.

Тимошенко подякував Порошенку за забезпечення медиків костюмами Нічого особливого, просто заступник голови Офісу президента Зеленського подякував Порошенку за забезпечення медиків костюмами 😅 Gepostet von Букви am Freitag, 3. April 2020

Отметим, костюмы, о которых идет речь были закуплены за средства кондитерская корпорации Roshen, основателем которой является Петр Порошенко. Корпорация планирует и дальше помогать в борьбе с COVID-10.

“10 тысяч комплектов костюмов — это первая поставка, мы понимаем, что это не покроет потребность полностью, но это начало”, — прокомментировала директор по развитию социальных проектов Roshen Ирина Пономаренко.