Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко позвонил директору луцкого телеканала "Аверс" Наталье Московке и потребовал, чтобы она забрала съемочную команду из помещения Волынского областного перинатального центра.

Об этом заявила сама Наталья Московка.

На мой телефон позвонил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он в ультимативной форме требовал, чтобы я забрала съемочную группу из помещения Волынского областного перинатального центра, куда именно собирался наведаться президент [Владимир Зеленский]. Я говорила, что съемочная группа аккредитована и находится там абсолютно законно, хотя на тот момент уже покинула территорию центра, но Кирилл Тимошенко заявил, что пусть съемочная группа “немедленно выйдет или иначе их выведут под руки”. Тогда я предложила Кириллу Тимошенко вернуть туда съемочную группу, чтобы наглядно продемонстрировать, как он хорошо относится к журналистам. В ответ я услышала возмущение и кучу хамства. А в конце он просто бросил трубку”, – сказала Наталья Московка.

По словам директора канала, весь разговор был больше монологом со стороны Кирилла Тимошенко.

Ранее журналисты канала “Аверс” задали вопрос Зеленскому относительно тендеров, на которые жалуется “Волыньавтодор”. Когда Владимир Зеленский начал отвечать на вопрос, к нему подошел чиновник и сказал, что это провокационный канал.

По словам журналистов, когда съемочная группа была в перинатальном центре, к ним подошли сотрудники госохраны и потребовали покинуть помещение.

“Это режимный объект. На этом объекте у вас нет аккредитации”, – заявил сотрудник госохраны. Журналисты ответили, что аккредитация есть.

Также журналистов не только телеканала “Аверс” не пустили к замку Любарта, где Зеленский гулял и общался с ветеранами АТО.

Журналистам пояснили, что на территории замка находится “личная пресса президента – пресс-служба Офиса”.