На Софиевской площади в центре Киева новогоднюю елку украсили традиционным декоративным элементом в виде звезды.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось, 1 декабря главную елку вместо привычной звезды украсили огромной шляпой.

Такое дизайнерское решение собрало немало критики. Учитывая это 11 декабря в проекте Folk Ukraine, занимающемся организацией новогодних и рождественских праздников в Киеве, заявили, что решили убрать украшение в виде шляпы.

Это и было сделано накануне дня Святого Николая. Теперь на ее месте появилась звезда.

Как известно, праздничное зажжение елки для киевлян и гостей столицы традиционно состоится 19 декабря, в день Святого Николая, в 19:00.