Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как сообщалось, 1 декабря главную елку вместо привычной звезды украсили огромной шляпой.
Такое дизайнерское решение собрало немало критики. Учитывая это 11 декабря в проекте Folk Ukraine, занимающемся организацией новогодних и рождественских праздников в Киеве, заявили, что решили убрать украшение в виде шляпы.
Это и было сделано накануне дня Святого Николая. Теперь на ее месте появилась звезда.
Как известно, праздничное зажжение елки для киевлян и гостей столицы традиционно состоится 19 декабря, в день Святого Николая, в 19:00.
- Ранее #Буквы рассказывали, кто зарабатывает на организации новогодних праздников в Киеве.