Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Целью проекта постановления является проведение в Украине пилотного проекта по монетизации единовременной материальной помощи “Пакет малыша” в 2020 – 2021 годах”, – отметила министр социальной политики Марина Лазебная.
В частности, проектом предлагается:
- Ввести целевую компенсационную выплату вместо натуральной помощи в размере 5 тысяч гривен;
- Обеспечить открытие гражданам, у которых родился ребенок, счета со специальным режимом использования и выдать им специальную социальную карту в “ПриватБанке”;
- Установить, что родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку: одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц;
- Привлечь к реализации пилотного проекта на договорных началах заведения розничной торговли для продажи родителям определенных детских товаров и товаров для рожениц по специальной социальной карте;
- Обеспечить целевое использование средств денежной компенсации путем отслеживания;
Соответствующее постановление Правительство поддержало с доработкой в трехдневный срок.
- Ранее Министерство социальной политики Украины расширило наполнение бейби-боксов для новорожденных.