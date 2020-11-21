Вместо «слуги» Иванова на онлайн-комитете голосовала неизвестная женщина — ЧЕСНО

Об этом сообщает движение ЧЕСНО.

На днях в онлайн-формате через сервис Zoom состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Запись заседания опубликован на YouTube-канале комитета:

В ходе заседания неоднократно вместо нардепа Иванова голосовала неизвестная женщина. Это произошло шесть раз, два из шести голосований касались президентского законопроекта о всеукраинском референдуме. При этом глава комитета Андрей Клочко подмены якобы не заметил.

Такие действия являются прямым нарушением закона, отмечает координатор движения ЧЕСНО Вита Думанская.

“Да, в сессионный зал Верховной Рады помощники голосовать не ходят. Но что мы видим на онлайн-комитетах? То же, что в местных советах прошлого созыва. И председатель комитета Андрей Клочко делает вид, что не замечает неперсонального голосования. Это подрывает доверие ко всему законотворческому процессу и дискредитирует парламентаризм”, — добавила Думанская.

В ЧЕСНО отмечают, что во время переклички председатель комитета Андрей Клочко, коллега Иванова по фракции, засчитал нардепа к присутствующим, хотя он не откликнулся и его аккаунт не появился в сетке окон.

При этом полтора часа Иванов не показывал свое присутствие на заседании, председатель комитета констатировал отсутствие коллеги и переспрашивал, появился ли нардеп.

Аккаунт Иванова присоединился к онлайн-заседанию только через 1 час 20 минут. При этом сначала на видео появилась неизвестна женщина, а впоследствии — сам нардеп.

После этого Клочко еще несколько раз отметил, что Иванов “не присоединился”, но руководитель секретариата комитета Анжела Малюга сообщила, что нардеп уже пришел. К концу голосования Клочко еще раз обратился к нардепу, и тот поднял руку и заявил, что голосует.

Через две минуты после этого Иванов вышел из комнаты и больше не появлялся перед камерой. В это время камера нардепа показывала окно. Впрочем, Клочко в это время засчитал голос нардепа во время голосования.

Впоследствии перед экраном появилась та же женщина, которая появлялась в начале, и отключилась от разговора.

Впоследствии Клочко звонил кому-то и просил выйти на голосование. Затем он засчитал голос Иванова, который так и не появился на трансляции.

Во время голосования за пакет поправок к законопроекту о референдуме Клочко отметил, что для принятия нужны голоса большинства членов комитета. Тогда аккаунт Иванова снова присоединился к заседанию, появилась и исчезла и сама женщина.

Когда шло голосование по рекомендации парламенту принять в целом законопроект о референдуме, участвовала неизвестная, отвечавшая женским голосом. Вероятно, и сама женщина, появлялась в кадре.