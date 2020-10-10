Центральная избирательная комиссия в субботу, 10 октября, признала избранным народным депутатом Украины ветерана-добровольца, режиссера и актера Андрея Шараскина.

Об этом проинформировали в пресс-службе ЦИК.

Шараскин станет депутатом Верховной Рады от “Голоса” вместо Святослава Вакарчука, который ранее сложил мандат.

Так, Алина Свидерская, которая ранее была признана избранной народным депутатом, не получила мандат, поскольку не подала в ЦИК необходимые документы.

Таким образом, ЦИК признала избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата в нардепы в избирательном списке партии “Голос” – Андрея Шараскина.

Шараскин родился 20 сентября 1977 года в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО “Театральная компания Андрея Шараскина”.

С самого начала боевых действий на Донбассе он защищал территориальную целостность Украины. Боевую деятельность Шараскин закончил в январе 2016 года.

Он получил позывной “Богема”, находясь во главе одной из боевых рот “Правого сектора”, а также был одним из “киборгов” Донецкого аэропорта.

В 2016 году Шараскин стал заместителем командующего “Украинской добровольческой армии”, занимался общественно-политическими вопросами.

В 2019 году Шараскин стал главой Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума “Трансформация Украины”.

За оборону Донецкого аэропорта он удостоен ордена “За мужество” III степени, награжден медалью “Участник антитеррористической операции”, а также получил награду министра обороны “Знак почета”.

Андрей Шараскин был одним из тех, кто давал консультации во время съемок фильма “Киборги” (лента повествует об украинских воинах-защитниках Донецкого аэропорта). Он стал одним из прототипов образа командира.