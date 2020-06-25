Замминистра образования Стадный подал в отставку

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный подал в отставку.

Об этом он сообщил в Facebook.

“Заявление уже написал, впереди много работы”, – написал Стадный.

Стадный не назвал причину такого решения, но поблагодарил всех коллег, с которыми работал 10 месяцев в министерстве и призвал их не терять веры в возможность качественных изменений.

“Я буду очень благодарен судьбе, если представится возможность еще раз работать бок о бок с вами!” – написал Стадный.

Сегодня исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.

Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.

Сергей Шкарлет – бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета.

Напомним, что 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль подал в парламент проект постановления о назначении министром образования и науки черниговского ректора Сергея Шкарлета, который поддерживал Партию регионов.