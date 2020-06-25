Замминистра образования Стадный подал в отставку

Об этом он сообщил в Facebook.
“Заявление уже написал, впереди много работы”, – написал Стадный.
Стадный не назвал причину такого решения, но поблагодарил всех коллег, с которыми работал 10 месяцев в министерстве и призвал их не терять веры в возможность качественных изменений.
“Я буду очень благодарен судьбе, если представится возможность еще раз работать бок о бок с вами!” – написал Стадный.
Сегодня исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.
Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.
Сергей Шкарлет – бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета.
Напомним, что 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль подал в парламент проект постановления о назначении министром образования и науки черниговского ректора Сергея Шкарлета, который поддерживал Партию регионов.
- 3 июня стало известно, что Министерство образования и науки может возглавить 47-летний ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет. #Буквы сообщали, что в 2010 году Сергей Шкарлет был избран в Черниговский областной совет от Партии регионов.
- Проект “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” сообщал, что кандидат на должность министра образования Украины Сергей Шкарлет неоднократно попадался на научном плагиате.
- 6 июня Президент Украины Владимир Зеленский назвал основных кандидатов на должность министра образования и науки, которая остается вакантной с марта 2020 года. Кроме Шкарлета кандидатов было двое.