Заместителя министра энергетики и угольной промышленности времен президента Януковича Игоря Кирюшина экстрадировали в Украину. Он арестован с правом на внесение залога.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“К бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президента Януковича, которого 27 января текущего года экстрадировали из Грузии, применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн гривен“, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кирюшину инкриминируют присвоение, растрату или завладение имуществом, совершенную группой в особо крупном размере, а также создание преступной организации (ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 и ч.1 ст.255). За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как установило следствие, Кирюшин, занимая в 2009-2011 годах должность заместителя министра топлива и энергетики, входил в состав преступной группировки, которая продавала частным компаниям сжиженный газ, добытый ОАО “Укрнафта” (50% + 1 акция принадлежат государственной НАК “Нафтогаз Украины”) и ОАО “Укргаздобыча” (100% акций принадлежат НАК “Нафтогаз Украины”) по льготным ценам, установленным для реализации газа населению. На самом же деле злоумышленники перепродавали его другим субъектам хозяйствования. Вследствие таких действий государственным предприятиям нанесен ущерб в размере более 2 млрд гривен.