Об этом сообщает BBC.
Доррис приняла решение быть на карантине в своем доме после того, как ее уведомили о положительном результате на наличие коронавируса.
“Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам”, – сказала Доррис.
На данный момент в Британии известно о шестерых умерших от коронавируса. Последним умершим был 80-летний мужчина.
Также известно, что британские врачи рассматривают возможность ограничить рутинные приемы по мере роста числа случаев коронавируса, чтобы “сосредоточиться на самых больных пациентах”.
- 9 марта у двух мужчин на Кипре обнаружили коронавирус. До этого Кипр был последним государством Европейского союза, где не было случаев заражения COVID-19.
- Из-за коронавируса Молдова с 10 марта запретит въезд в страну иностранцев, которые прибыли самолетом.
- В Израиле для избежания распространения коронавируса всех граждан, приехавших из-за границы, будут изолировать на 14 дней.