У заместителя министра здравоохранения Британии и депутата-консерватора Надин Доррис подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщает BBC.

Доррис приняла решение быть на карантине в своем доме после того, как ее уведомили о положительном результате на наличие коронавируса.

“Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам”, – сказала Доррис.

На данный момент в Британии известно о шестерых умерших от коронавируса. Последним умершим был 80-летний мужчина.

Также известно, что британские врачи рассматривают возможность ограничить рутинные приемы по мере роста числа случаев коронавируса, чтобы “сосредоточиться на самых больных пациентах”.