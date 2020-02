Полуофициальное издание Fars распространило видеообращение чиновника.

Стоит отметить, что днем ранее Харирчи принимал участие с пресс-конференции, целью которой было проинформировать СМИ о состоянии вспышки заболевания в стране. На видео с мероприятия, опубликованном журналистом Абасом Асиани видно, что замминистра охраны здоровья Харирчи чувствует себя плохо — он сильно вспотел и его знобило.

Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who is infected with #CoronaVirus had a joint presser along with spokesman of the government Rabiei yesterday among journalists. A footage published earlier had raised suspicion that he might had been infected with the virus. pic.twitter.com/IWKsga06SC

— Abas Aslani (@AbasAslani) February 25, 2020