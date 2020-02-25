Данную информацию распространило официальное информационное агентство Ирана IRNA.

“Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат”, — сказал он.

Харирчи добавил, что он уже начал лечение, и выразил надежду на то, что у него падает температура.