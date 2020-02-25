Данную информацию распространило официальное информационное агентство Ирана IRNA.
“Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат”, — сказал он.
Харирчи добавил, что он уже начал лечение, и выразил надежду на то, что у него падает температура.
Полуофициальное издание Fars распространило видеообращение чиновника.
🎥حریرچی: من هم کرونایی شدم، حتما کرونا را شکست می دهیم. pic.twitter.com/O0zsfDwgAS
— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 25, 2020
Стоит отметить, что днем ранее Харирчи принимал участие с пресс-конференции, целью которой было проинформировать СМИ о состоянии вспышки заболевания в стране. На видео с мероприятия, опубликованном журналистом Абасом Асиани видно, что замминистра охраны здоровья Харирчи чувствует себя плохо — он сильно вспотел и его знобило.
Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who is infected with #CoronaVirus had a joint presser along with spokesman of the government Rabiei yesterday among journalists. A footage published earlier had raised suspicion that he might had been infected with the virus. pic.twitter.com/IWKsga06SC
— Abas Aslani (@AbasAslani) February 25, 2020
Есть опасения, что спикер правительства Али Рабии, который находился рядом с заболевшим Харирчи во время пресс-конференции, также может быть болен.
- По состоянию на 25 февраля известно о 61 случае заболевания коронавирусом на территории Ирана.
- 23 февраля власти Турции и Армении приняли решение временно закрыть границу с Ираном из-за опасности распространения коронавируса.
- Во Всемирной организации здравоохранения считают, что эпидемия коронавируса COVID-19 достигла своего пика более двух недель назад и уже пошла на спад.