Данную информацию распространило официальное информационное агентство Ирана IRNA.

“Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат”, — сказал он.

Харирчи добавил, что он уже начал лечение, и выразил надежду на то, что у него падает температура.

Полуофициальное издание Fars распространило видеообращение чиновника.

Стоит отметить, что днем ранее Харирчи принимал участие с пресс-конференции, целью которой было проинформировать СМИ о состоянии вспышки заболевания в стране. На видео с мероприятия, опубликованном журналистом Абасом Асиани видно, что замминистра охраны здоровья Харирчи чувствует себя плохо — он сильно вспотел и его знобило.

Есть опасения, что спикер правительства Али Рабии, который находился рядом с заболевшим Харирчи во время пресс-конференции, также может быть болен.