Заместителя мэра Борисполя и его сообщника задержали по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По информации следствия, чиновник потребовал 3 квартиры от застройщика в качестве неправомерной выгоды за то, чтобы не создавать препятствия при вводе построенного дома в эксплуатацию.

Уточняется, что для сокрытия преступных действий чиновник привлек посредника.

Заместитель мэра Борисполя вместе с посредником были задержаны после получения документов, подтверждающих права имущества на одну из квартир.

Помимо того, во время задержания чиновника на место прибыл секретарь Бориспольского городского совета с неустановленными лицами, которые пытались оказывать сопротивление полиции.

В данный момент заму городского головы Борисполя и посреднику готовят сообщение о подозрении.