Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По информации следствия, чиновник потребовал 3 квартиры от застройщика в качестве неправомерной выгоды за то, чтобы не создавать препятствия при вводе построенного дома в эксплуатацию.
Уточняется, что для сокрытия преступных действий чиновник привлек посредника.
Заместитель мэра Борисполя вместе с посредником были задержаны после получения документов, подтверждающих права имущества на одну из квартир.
Помимо того, во время задержания чиновника на место прибыл секретарь Бориспольского городского совета с неустановленными лицами, которые пытались оказывать сопротивление полиции.
В данный момент заму городского головы Борисполя и посреднику готовят сообщение о подозрении.
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