Комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и правоохранительной деятельности хотят заслушать отчет руководства Службы безопасности Украины, в частности, главы спецслужбы Ивана Баканова, касательно дела о заказном убийстве Андрея Наумова.

Об этом сообщает издание “Левый берег” со ссылкой на депутатов-членов комитетов.

Поводом стало недавнее задержание полковника спецподразделения СБУ “Альфа” Андрея Расюка.

Член комитета, депутат фракции “Слуги народа” Ирина Верещук проинформировала, что Баканова хотят заслушать на комитете после пресс-конференции с его участием.

“У нас есть намерение в рамках парламентского контроля заслушать господина Баканова. […] А уже потом (после пресс конференции — ред.) будем определяться с датой такого заслушивания. Сейчас такая дата еще не определена. Хотя пресс-конференцию мы ожидаем в ближайшие дни. У нас эти недели пленарные, поэтому собрать комитет можно будет оперативно”, — сказала Верещук.

Депутат добавила, что на заседании фракции 25 января, где присутствовал президент Владимир Зеленский, этот вопрос не обсуждали.

По словам Верещук, ее комитет планирует пригласить коллег из других комитетов.

“Есть намерение пригласить коллег-депутатов, например, из правоохранительного комитета на совместное заслушивание”, — сказала она.

Коллега Верещук по комитету, депутат “СН” Марьяна Безуглая добавила, что пока резонансные дела в СБУ обсуждались на уровне комитета.

По ее словам, общение с руководством спецслужбы должно состояться в ближайшее время. Однако это точно не будет 27 января, поскольку комитет сконцентрирован на подготовке к рассмотрению в первом чтении нового законопроекта о реформе СБУ (3196-Д), который должны вынести в зал в четверг, 28 января.

Безуглая также подтвердила намерения привлечь к обсуждению правоохранительный комитет.

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат “СН” Денис Монастырский подтвердил информацию коллег о планах.

“Да. Мы говорили о такой возможности после пресс-конференции Баканова”, — сказал он.

Журналисты “ЛБ” отмечают, что депутаты отказались от комментирования ситуации в СБУ, говоря о тайне следствия.