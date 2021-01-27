Об этом #Буквам рассказал депутат – член одного из упомянутых комитетов.

По словам депутата, заседание пройдет в закрытом режиме в 14:00 в понедельник, 1 февраля.

Главу СБУ Ивана Баканова пригласили, однако уверенности в том, что он придет, нет.

“Приглашаем лично Баканова, но сомневаемся, что придет”, — отметил депутат.

Накануне сообщалось, что комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и правоохранительной деятельности хотят заслушать отчет руководства Службы безопасности Украины, в частности, главы спецслужбы Ивана Баканова, касательно дела о заказном убийстве Андрея Наумова.

  • Ранее появилась информация, что полковника спецподразделения СБУ “Альфа” Андрея Расюк задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.
  • Впоследствии в СБУ рассказали детали дела.
  • 27 января Нескоромному объявили о подозрении. В тот же день СБУ обнародовала фото и аудиозаписи, якобы свидетельствующие о причастности Нескоромная и Расюк к подготовке преступления.