Об этом #Буквам рассказал депутат – член одного из упомянутых комитетов.
По словам депутата, заседание пройдет в закрытом режиме в 14:00 в понедельник, 1 февраля.
Главу СБУ Ивана Баканова пригласили, однако уверенности в том, что он придет, нет.
“Приглашаем лично Баканова, но сомневаемся, что придет”, — отметил депутат.
Накануне сообщалось, что комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и правоохранительной деятельности хотят заслушать отчет руководства Службы безопасности Украины, в частности, главы спецслужбы Ивана Баканова, касательно дела о заказном убийстве Андрея Наумова.
- Ранее появилась информация, что полковника спецподразделения СБУ “Альфа” Андрея Расюк задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.
- Впоследствии в СБУ рассказали детали дела.
- 27 января Нескоромному объявили о подозрении. В тот же день СБУ обнародовала фото и аудиозаписи, якобы свидетельствующие о причастности Нескоромная и Расюк к подготовке преступления.