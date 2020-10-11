За время пандемии люди начали больше консервировать - опытные консерваторы находят новые рецепты, а новички хотят попробовать. Это привело к дефициту известных банок и крышек фирмы Мейсон.

Об этом сообщает CNN.

“В этом году гораздо больше людей консервируют, чем когда-либо. Мы наблюдаем большой рост числа новичков в этом деле”, – сказала Нелли Оэлер, координатор горячей линии по хранению продуктов питания в штате Орегон.

Мари Брегг, владелица онлайн-магазина Mason Jar Merchant, сказала, что в середине августа у нее начался резкий рост спроса на продукцию Мейсон.

“Наши продажи выросли на 600% на этой неделе и с тех пор не падают”, – сказала она.

Большая часть спроса приходится на крышки, состоящие из двух частей, необходимые для консервирования, поскольку они одноразовые, а стеклянные банки можно использовать снова и снова. На крышках есть диск, который находится на горловине банки с кольцом (оно навинчивается вокруг нее). Но после одного использования уплотнение вокруг диска ломается, и его нельзя безопасно использовать снова.

Причины дефицита

Брегг и Элер заявили, что объясняют спрос количеством дополнительного времени, которое люди провели дома с момента начала пандемии. И люди, которые не очень много консервировали или совсем не консервировали, сделали это своим хобби.

“Я называю это “Закваска 2.0″ – это было очередное увлечение готовкой, потому что у них есть дополнительное время”, – сказал Брегг. Весной выпечка хлеба на закваске была в моде, поскольку все осваивали новые кулинарные навыки, и долгое время это вызывало нехватку дрожжей.

Во время изоляции люди также сажали больше плодовых деревьев, чем обычно, а потом должны были решать, как сохранить то, что они вырастили.

“Бум в садоводстве означал, что люди впервые собираются получить либо свой первый урожай, либо более крупный урожай, чем они имели раньше. Им придется что-то с этим делать”, – сказал Джоэл МакЧарлз, который пишет о консервировании и является соучредителем сайта Well Preserved.

Что это значит для поставщиков

По тем же причинам компания Newell Brands производит консервные банки ведущих брендов, такие как Ball и Kerr.

“Потребители, оставшиеся дома в течение последних нескольких месяцев из-за пандемии COVID-19, повысили спрос на контейнеры для хранения продуктов питания, такие как банки и крышки для консервных банок Ball”, – говорится в заявлении компании.

По мере того, как все больше потребителей готовят еду дома, консервные продукты марки Ball и вся консервная промышленность испытывают беспрецедентный спрос. Спрос привел к ограничению предложения, увеличению сроков поставки и недавно ограниченному доступу продуктов в магазинах и в Интернете.

Что умеют консерваторы

Брегг, которая живет на северо-западе Тихого океана, сказала, что до сих пор ей удавалось закупать банки и крышки из Канады для выполнения заказов. Ведущий там бренд Bernardin также производится компанией Newell, но более широко доступен к северу от границы.

“Мне очень плохо, потому что эти люди не очень хорошо знакомы с консервированием, начинают им заниматься и не могут продолжать из-за дефицита. Они больше не могут это делать, потому что у них нет крышек”, – сказала Шэрон Петерсон, управляющая сайтом SimplyCanning.

Итак, что могут сделать нетерпеливые консерваторы, пока предложение не увеличится?

Во-первых, не пытайтесь повторно использовать крышки, потому что вы рискуете заболеть ботулизмом.

Вместо этого проверьте местные хозяйственные магазины и магазины кормов на предмет оставшихся припасов или спросите друзей и семью, есть ли у них новые крышки. И попробуйте другие методы консервирования, такие как обезвоживание и замораживание.