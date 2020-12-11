Covid-19 Украина

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Заочный арест и международный розыск: Россия начала преследование нацгвардейца Маркива

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте украинского военнослужащего Виталия Маркива. Его обвиняют в якобы умышленном убийстве двух человек в Донбассе.

Пятница, 11 декабря 2020, 17:55

Об этом сообщают российские издания “Интерфакс“, “ТАСС“, “РИА Новости” со ссылкой на спикера суда Ирину Софинску.

Соответствующее решение суд принял в пятницу, 11 декабря. Маркиву заочно предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).

Уголовное производство касается событий 2014 года, когда под минометным обстрелом под Славянском погиб итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов.

Кроме того, Маркив был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве.

Инкриминируемая Маркову статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 8-12 лет с ограничением свободы на срок 1-2 года, пожизненного лишения свободы и даже смертной казни.

По мнению главы МВД Украины Арсена Авакова, такие действия РФ является очередным свидетельством причастности к фальсификации дела против Маркива в Италии.

“Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось — начинает не скрывая собственное преследование! Как говорят в России: “На воре и шапка горит!”, — написал он.

Что известно о деле Маркива?

В 2017 году итальянские правоохранители арестовали украинского военного Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли.

Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин РФ Андрей Миронов погибли в мае 2014 года в районе поселка Андреевка близ Славянска Донецкой области. Они вместе с французским журналистом Уильямом Рогулоном (он получил ранение) попали под минометный огонь.

Защита Маркива отвергал обвинения в убийстве и настаивал на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

12 июля 2019 суд Павия признал служащего Маркива виновным. Он был приговорен к 24 годам заключения.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию на решение итальянского суда по делу Маркива.

Теги: Віталій Марків, Віталій Марків, Маркив, Россия, суд, заочный арест

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