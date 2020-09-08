Об этом сообщает пресс-служба суда.
Иск поступил от общественной организации “Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян “Спасение села”. По мнению истца, это постановление приняли с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.
Сейчас суд решает, открывать ли административное производство.
- 5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.
- 8 августа на очередном заседании Центральной избирательной комиссии были назначены на 25 октября 2020 года 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.