Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск поступил от общественной организации “Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян “Спасение села”. По мнению истца, это постановление приняли с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

Сейчас суд решает, открывать ли административное производство.