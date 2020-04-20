В Южной Корее жители возвращаются на работу, выходят в парки, рестораны, торговые центры, поскольку карантинные ограничения правительство ослабило.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Парки, поля для гольфа наполнились посетителями на этих выходных, торговые центры и рестораны постепенно возвращаются к нормальному функционированию.

“Я являюсь членом общественного футбольного клуба, и мы впервые за два месяца вышли играть в субботу”, – сказалт Ким Тэ Хен, 31-летний инженер-энергетик, живущий в Сеуле.

Решение властей смягчить карантинные ограничения направлено на то, чтобы “осторожно открыть четвертую по величине экономику Азии”, несмотря на то, что ежедневно фиксируется около 20 новых заболевших, причем большинство из них прибывают из-за рубежа.

Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщили о 13 новых случаях в понедельник.

Органы здравоохранения настаивают на бдительности, предупреждая, что новые кластеры заболевания могут появиться в любое время.

Школы в южной Корее пока не открывают – проводятся онлайн-занятия.