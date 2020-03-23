Решение Кабинета Министров запретить гражданам Украины покидать страну на время карантина является противоправным и противоречит Конституции.

Об этом сообщил в Facebook украинский юрист, замглавы ЦИК Андрей Магера.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров принял решение с 24 марта запретить гражданам покидать Украину с туристической целью. В связи с этим будут временно закрыты все аэропорты страны за исключением “Борисполя”.

По словам юриста, такое решение правительства является противоправным и противоречит Конституции.

“Право на свободу передвижения гарантируется статьей 33 Конституции. Решениями Кабмина запрещать украинцам покидать Украину является противоправным”, — отметил юрист.

Отметим, соответствующая статья Конституции гласит: “Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом. Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину”.