Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе посол Хайди Грау рассказала, в чем заключается полное и всеобъемлющее прекращение огня с 27 июля, о котором стороны договорились накануне.

Разъяснения обнародовала пресс-служба ОБСЕ.

Так, прекращение огня на Донбассе должно начаться с 00:01 (по киевскому времени) 27 июля.

Стороны договорились о таких мерах по поддержке “тишины”:

• запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

• запрет на применение огня, включая снайперский;

• запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях (в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности);

• эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

• создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК (Cовместного центра по контролю и координации) в действующем составе;

• вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

Также подчеркивается, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае, “если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и “руководства” вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм”.

О таких приказах следует уведомлять Трехстороннюю контактную группу.

“Под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий”, – уточнили в ОБСЕ.

Кроме того, участники рабочей группы ТКГ подтвердили готовность одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.