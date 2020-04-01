Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, на сегодняшнем заседании МОЗ предложил Кабинету Министров ужесточить введенный в связи с пандемией COVID-19 карантин. В частности, было предложено запретить гражданам находиться в общественных местах без одетой маски или респиратора.

Введение такой меры ранее анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отмечал, что масочный режим будет введен в стране, как только рынок будет наполнен.

“Основным элементом борьбы будет социальное дистанцирование, масочный режим. И мы до этого тоже доживем. На самом деле, когда рынок будет насыщен масками, это будет обязанность людей — ходить в них, чтобы справиться с эпидемией”, — сообщал глава правительства в эфире телеканала ICTV в понедельник.

Стоит отметить, что несколькими неделями ранее главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко призывал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.

“Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски, когда они не нужны, поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не позволяет использовать другие эффективные методы профилактики ОРВИ, к которым относится и коронавирусная инфекция. … Маска должна надеваться только на человека с симптомами ОРВИ, когда он будет приходить в больницу, чтобы предотвратить распространение заболевания среди других людей“, – говорил Ляшко.

Аналогичные рекомендации давали главный хирурга США и Всемирная организация здравоохранения. Согласно информации на сайте ВОЗ, для предотвращения заболевания коронавирусной инфекцией рекомендуется носить маску только людям с симптомами ОРВИ (чтобы не заразить окружающих) и здоровым людям, если они оказывают помощь человеку с подозрением на COVID-19.

При этом в ВОЗ отмечают, что маска является эффективным средством “только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом”.

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан объяснил такую рекомендацию тем, что на сегодня “нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какую-либо потенциальную пользу”. Он подчеркнул, что маски нужны в первую очередь медицинским работникам.

“В настоящее время люди, наиболее подверженные риску заражения этим вирусом, являются передовыми работниками здравоохранения, которые подвергаются воздействию вируса каждую секунду каждого дня. Мысль о том, что у них нет масок, ужасна”, — сказал исполнительный директор ВОЗ.