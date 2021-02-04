Согласно исследованию “Женщины и мужчины в энергетическом секторе Украины”, девушки вообще втрое меньше, чем ребята, ориентированные поступать в вузы на специальности, связанные с энергетикой. А опрос учащихся и учениц Украины, проведенного Центром “Развитие КСО”, показало, что среди 200 опрошенных только 2 (1%) хотели бы связать свою жизнь с энергетикой, который будет влиять на выбор специальности и университета.

Хакатон имеет целью повысить уровень знаний девушек о гендерном равенстве и научить их дизайн-мышлению, чтобы разработать командные проекты поощрения девочек к энергетическим специальностям.

В течение трех дней хакатонов состоится:

Мастер-классы по гендерному равенству и дизайн-мышления;

Знакомство с успешными женщинами, которые построили карьеру в энергетике;

Разработка групповых проектов по привлечению девушек в энергетику;

Менторский сопровождение команд

Сессии из карьерных консультаций и тому подобное.

24.02 – 26.02.2021 – Онлайн

Принять участие в Хакатон могут девушки в возрасте от 16 до 24 лет, которые хотят связать свою жизнь с энергетикой. Для участия необходимо до 15 февраля включительно заполнить регистрационную форму и мотивацию, доступны по ссылке https://forms.gle/wKJe6pJC6nZWGjK86

Экспертное жюри из представителей организаторов отберет девушек для участия в Хакатон. Результаты отбора планируем объявить 18 февраля на странице #ДівчатаSTEM у Facebook.

Мероприятие организуется в рамках грантовой инициативы “Девушки в энергетике”, который реализуется при поддержке USAID проект энергетической безопасности (ТЭБ). Медиапартнеры – Mind.ua, #Буквы.

Событие на Facebook: https://www.facebook.com/events/255913739229685/

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CSR Ukraine, Центр “Развитие КСО” – экспертная организация в Украине, которая объединяет более 40 крупных компаний, совместно с которыми уже десять лет продвигает принципы устойчивого ведения бизнеса и социальной ответственности, реализует собственные социальные проекты, предоставляет консультации, проводит семинары и тренинги КСО вопросов и отчетов как для частных компаний, так и для государственных органов власти. Является национальным партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгия) и Всемирной бизнес-совета по устойчивому развитию (Женева, Швейцария). www.csr-ukraine.org

USAID – Проект энергетической безопасности (ESP) тесно сотрудничает с Правительством Украины, частным сектором и гражданским обществом в целях укрепления энергетической безопасности Украины и преобразования энергетического сектора Украины в современную движущую силу экономического роста, ориентированная на рынок и интегрирована в ЕС. Энергетическая безопасность имеет решающее значение для независимости и национального суверенитета Украины. Настоящая энергетическая безопасность требует, чтобы качественные энергетические услуги были доступными, непрерывными, надежными и безопасными для всех украинский.