Соответствующее постановление было поддержано на заседании правительства.

Как известно, задачу по запуску спутника поставил президент Украины Владимир Зеленский. Запуск хотят приурочить к 30-летию Независимости Украины.

Согласно постановлению Кабмина:

• создание спутника, его испытания и подготовка к отправке на космодром будут осуществляться за счет средств госпредприятия КБ “Южное” и госбюджета (государство в частности профинансирует дооснащение наземного сегмента оптико-электронной космической системы дистанционного зондирования Земли “Сич-2-1”);

• обеспечение запуска космического аппарата и страхование будет осуществляться “за счет остатка кредитных ресурсов, привлеченных под государственные гарантии для реализации проекта создания космического ракетного комплекса “Циклон-4”.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, создание спутника “Сич-2-1” предусматривалось еще Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2013-2017 годы. Работы по созданию космического аппарата начались в 2013 году.

В 2015 году КБ “Южное” обязалось изготовить космический аппарат “Сич-2-1” за счет собственных средств в 98 млн грн.

Запуск спутника “Сич-2-1” планируется на декабрь 2021 года.

Как рассказал сегодня на заседании глава правительства Денис Шмыгаль, спутник позволит осуществлять мониторинг и контроль за чрезвычайными ситуациями, недропользованием и реализацией инфраструктурных объектов.

“В этом году Украина планирует запустить свой собственный спутник дистанционного зондирования Земли “Сич 2-1″. Это задача, которую поставил перед правительством президент, и сегодня мы регулирует юридические и финансовые вопросы, которые позволят ее реализовать в этом году. С помощью собственного спутника можно проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций, осуществлять контроль агропромышленного комплекса, соблюдение правил недропользования, экологический мониторинг, выполнение инфраструктурных проектов, земле- и лесопользования”, – пояснил Шмыгаль.

“Путь к осуществлению всех необходимых организационных и финансовых шагов по подготовке и выводу космического аппарата “Сич-2-1” (“Сич-2-30”) открыт… В дальнейшем дело за Государственным космическим агентством Украины и КБ “Южное”, – отметил по этому поводу вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, запуски отечественных спутников должны стать регулярным, а не единичным явлением.