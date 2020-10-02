2 октября должен был состояться запуск грузового космического корабля Cygnus компании Northrop Grumman (США). Его отменили за две минуты до старта из-за технических проблем.

Об этом сообщили на сайте NASA.

Планировалось, что 2 октября корабль должен был отправиться к Международной космической станции (МКС).

“Запуск был остановлен автоматикой за 2 минуты 40 секунд до старта из-за проблемы, возникшей в наземной технике обеспечения”, – указали в NASA.

Следующий запуск состоится через сутки, если проблема будет незначительной и ее быстро решат.

При благоприятном сценарии, Cygnus прибудет на МКС на день позже запланированного, то есть 5 октября.

Изначально запуск Cygnus планировали осуществить с помощью ракеты-носителя Antares 1 октября в 21:38 (2 октября в 04:38 по Киеву) с космодрома NASA Уоллопс (штат Вирджиния). Стыковка с МКС планировалась на 4 октября.

Cygnus должен доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.