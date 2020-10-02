Об этом сообщили на сайте NASA.
Планировалось, что 2 октября корабль должен был отправиться к Международной космической станции (МКС).
“Запуск был остановлен автоматикой за 2 минуты 40 секунд до старта из-за проблемы, возникшей в наземной технике обеспечения”, – указали в NASA.
Следующий запуск состоится через сутки, если проблема будет незначительной и ее быстро решат.
При благоприятном сценарии, Cygnus прибудет на МКС на день позже запланированного, то есть 5 октября.
Изначально запуск Cygnus планировали осуществить с помощью ракеты-носителя Antares 1 октября в 21:38 (2 октября в 04:38 по Киеву) с космодрома NASA Уоллопс (штат Вирджиния). Стыковка с МКС планировалась на 4 октября.
Cygnus должен доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.
- Компания Илона Маска SpaceX запланировала на 1 и 2 октября запуск 60 интернет-спутников системы Starlink, а также – военного GPS-спутника третьего поколения.