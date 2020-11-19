Об этом сообщает полиция столицы.

На улице Ягодной прохожие 13 ноября нашли мертвую женщину с пулевым ранением головы. С места убийства было изъято неиспользованный патрон и гильза к огнестрельному оружию.

“Через трое суток мы установили личность погибшей – это 30-летняя жительница Голосеевского района. А также установили предполагаемого подозреваемого”, – сказано в сообщении.

Фото: Нацполиция

Им оказался 44-летний житель города Киева, который обоснованно подозревается в совершении этого преступления. Его задержали, теперь готово ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

“Мотивом убийства киевлянки может быть желание завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры. Следователи проводят все необходимые действия для установления сообщников и других фактов преступной деятельности фигуранта, так как есть материалы, которые указывают на то, что это – частый случай”, – добавили в полиции.