Об этом сообщила пресс-служба кабмина страны.

Новое ограничение начнет действовать в ночь с 25 на 26 сентября в 00:00 часов.

Согласно решению правительства, барам, ресторанам, театрам, отелям и ночным клубам запретят продавать алкоголь с полуночи до 10:00.

“В Эстонии произошел скачкообразный рост случаев заражения COVID-19, и поэтому новое введение общегосударственного ограничения является необходимым и обоснованным. Как мы видим, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя меняет поведение людей, таким образом, который способствует распространению вируса. В связи с этим я призываю людей не создавать своим рискованным поведением новых возможностей для распространения вируса ни в публичных местах, ни на частных вечеринках”, – отметил премьер-министр Юри Ратас.

Ограничение вводится до 24 октября (включительно), правительство Эстонии оценит необходимость его продления за неделю до окончания срока действия ограничения.