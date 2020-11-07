Всемирная организация здравоохранения заявила, что, кроме Дании, зараженных коронавирусом норок нашли еще в пяти странах. Ученые уверены, что норки заражаются от людей.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

В ВОЗ отметили, что коронавирус связан с летучими мышами, однако ученые планируют как можно быстрее исследовать связь вируса с норками. Доказано, что норки заразились от людей, но они способны передавать вирус не только животным, но и людям. Вирус, который передается по цепочке человек – животное – человек будет мутировать. Таким образом зарождаются новые штаммы коронавируса. Они могут быть безопаснее классического коронавируса, или наоборот.

Мутацию вируса можно выявить с помощью изучения последовательности генома. Специалистам пока не ясно, какие последствия могут иметь эти мутации для организма человека.

По состоянию на 7 ноября Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США заявили о заражении коронавирусом норок. В ВОЗ призвали принять усиленные меры безопасности на норковых фермах во всем мире. Специалисты начали работу над исследованием этого явления.