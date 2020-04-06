Инфицированный коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.

Об этом сообщает ВВС News.

В заявлении Даунинг-стрит указывается, что состояние премьер-министра ухудшилось.

“В течение этого дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету медиков он был переведен в отделение интенсивной терапии в больнице”, – говорится в заявлении.

Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба возглавить правительство “в случае необходимости”.

“Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым госсекретарем, заменить его в случае необходимости”, — заявили на Даунинг-стрит.