Об этом сообщает ВВС News.
В заявлении Даунинг-стрит указывается, что состояние премьер-министра ухудшилось.
“В течение этого дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету медиков он был переведен в отделение интенсивной терапии в больнице”, – говорится в заявлении.
Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба возглавить правительство “в случае необходимости”.
“Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым госсекретарем, заменить его в случае необходимости”, — заявили на Даунинг-стрит.
- Накануне в Великобритании от коронавируса COVID-19 умерло максимальное количество людей за сутки с начала пандемии.
- 27 марта стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.
- 5 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован для обследования, через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.