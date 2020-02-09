Гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера Diamond Princess, у которого 9 февраля обнаружили коронавирус 2019-nCoV, будет находиться в японской больнице как минимум 14 дней.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Ранее сообщалось, что на японском лайнере Diamond Princess, пребывающем на карантине с понедельника, обнаружили еще 6 случаев заражения китайским коронавирусом, среди заболевших – и гражданин Украины. Это впервые инфицированный украинец.

“Сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней”, – заявили в ведомстве.

Коронавирус спровоцировал у украинца развитие острого респираторного заболевания, отметили в Минздраве. В министерстве сообщили, что будут ежедневно получать информацию о состоянии его здоровья.

Госпогранслужба имеет перечень всех 25 граждан Украины, которые находятся на лайнере, напомнили в Минздраве.

“После возвращения в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение. Дата возвращения их в Украину еще не определена”, – добавили в министерстве.

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины.

В Минздраве проинформировали, что на 9 февраля подтверждено заболевание у 70 человек, которые находились на лайнере: 28 граждан Японии, 14 – США, семь – Австралии, семь – Канады, пять – Филиппин, три – Гонконга, два – Китая и по одному гражданину Новой Зеландии, Аргентины, Великобритании и Украины.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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