Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ установили, что участники системно изготавливали и сбывали через личные связи поддельные банкноты номиналом 100 долларов.
По предварительной информации, злоумышленники действовали в течение года. Ежемесячный объем производства поддельных банкнот составлял до 100 000 долларов США.
Задержали мошенников при продаже 20 тыс. фальшивок согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Фото: СБУ
В рамках уголовного производства правоохранители изъяли клише, с помощью которого изготавливали фальшивые купюры. Во время проведения следственных действий также выявлены:
- пистолет иностранного производства,
- поддельные паспорта граждан Украины,
- платежные карточки, которые были задействованы в сделках,
- другие доказательства, подтверждающие их противоправную деятельность.
Сейчас дельцам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 (изготовление и сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.