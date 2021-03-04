Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Николаеве организаторов группировки, которая занималась изготовлением и сбытом на территории Украины крупных сумм фальшивых долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что участники системно изготавливали и сбывали через личные связи поддельные банкноты номиналом 100 долларов.

По предварительной информации, злоумышленники действовали в течение года. Ежемесячный объем производства поддельных банкнот составлял до 100 000 долларов США.

Задержали мошенников при продаже 20 тыс. фальшивок согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: СБУ

В рамках уголовного производства правоохранители изъяли клише, с помощью которого изготавливали фальшивые купюры. Во время проведения следственных действий также выявлены:

пистолет иностранного производства,

поддельные паспорта граждан Украины,

платежные карточки, которые были задействованы в сделках,

другие доказательства, подтверждающие их противоправную деятельность.

Сейчас дельцам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 (изготовление и сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.