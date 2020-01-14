Соответствующая информация размещена в финансовом отчете Почтовой службы США.

Как сообщалось ранее, в финансовый план “Укрпочты” на 2020 год заложен оклад руководителя в размере 1 млн 887 тысяч гривен или 78,8 тысяч долларов в месяц.

Для сравнения, в 2019-м годовой оклад генерального почтмейстера Соединенных штатов Америки Меган Дж. Бреннан составил 362 213 долларов (включая 291 650 долларов заработной платы, 37 758 долларов пенсионных выплат и 32 805 других выплат).

Таким образом, средний месячный доход генерального почтмейстера США — около 30 тысяч долларов, что в 2,5 раза меньше, чем зарплата главы “Укрпочты” Игоря Смелянского.