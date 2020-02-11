Новоназначенный исполняющий обязанности главы правления "Одесского припортового завода" (ОПЗ) Николай Синица будет получать зарплату в размере 630 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют условия подписанного с ним контракта, который есть в распоряжении #Букв.

Так, в статье 5 документа “Условия материального обеспечения руководителя” прописано, что и.о. директора ОПЗ “начисляется и выплачивается заработная плата в виде должностного оклада в размере 60 минимальных должностных окладов” работника завода.

Источник #Букв в Фонде государственного имущества Украины сообщил, что оклад работника ОПЗ составляет 10 тысяч 500 гривен.

Таким образом, зарплата Синицы составит 630 тысяч гривен в месяц.

Также ему может выплачиваться премия за квартал или год. Ее размер будет определять наблюдательный совет ОПЗ.

Кроме того, Синице может раз в год устанавливаться материальное вознаграждение “за эффективное управление имуществом”.

Руководителю ОПЗ будет предоставляться отпуск длительностью 24 календарных дня с сохранением зарплаты.

В случае расторжения контракта по инициативе работодателя Синице выплатят выходную помощь в размере шестимесячного заработка (если расторжение не спровоцировано невыполнением обязанностей).

До назначения в ОПЗ Николай Синица в течение последних нескольких лет занимал должность исполняющего обязанности “Украинского государственного аэрогеодезического предприятия”.

Также ему принадлежит торговая марка сети ресторанов “Два гуся”.

Синица в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от ВО “Свобода”.