Об этом свидетельствуют условия подписанного с ним контракта, который есть в распоряжении #Букв.
Так, в статье 5 документа “Условия материального обеспечения руководителя” прописано, что и.о. директора ОПЗ “начисляется и выплачивается заработная плата в виде должностного оклада в размере 60 минимальных должностных окладов” работника завода.
Источник #Букв в Фонде государственного имущества Украины сообщил, что оклад работника ОПЗ составляет 10 тысяч 500 гривен.
Таким образом, зарплата Синицы составит 630 тысяч гривен в месяц.
Также ему может выплачиваться премия за квартал или год. Ее размер будет определять наблюдательный совет ОПЗ.
Кроме того, Синице может раз в год устанавливаться материальное вознаграждение “за эффективное управление имуществом”.
Руководителю ОПЗ будет предоставляться отпуск длительностью 24 календарных дня с сохранением зарплаты.
В случае расторжения контракта по инициативе работодателя Синице выплатят выходную помощь в размере шестимесячного заработка (если расторжение не спровоцировано невыполнением обязанностей).
До назначения в ОПЗ Николай Синица в течение последних нескольких лет занимал должность исполняющего обязанности “Украинского государственного аэрогеодезического предприятия”.
Также ему принадлежит торговая марка сети ресторанов “Два гуся”.
Синица в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от ВО “Свобода”.
- 24 января стало известно, что исполняющим обязанности директора Одесского припортового завода стал Николай Синица, владеющий рестораном “Два гуся”. Такое решение приняло Правительство.
- Первый заместитель директора “Одесского припортового завода” Николай Щуриков считает назначение исполняющим обязанности главы ОПЗ Николая Синицы началом очередного этапа борьбы за потоки. Об этом он рассказал в интервью #Буквам. Николай Щуриков также заявил, что с 2015 года стоимость завода упала в 10 раз.
- СМИ со ссылкой на публичные реестры сообщали, что Николай Синица владеет фирмой “Тандем-Д”, которую подозревают в финансовых махинациях.
- 30 января стало известно, что главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко предлагали 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение “нужного” человека директором Одесского припортового завода (ОПЗ).