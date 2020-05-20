Людей с зарплатами в размере 5−6 тысяч гривен в Украине нельзя считать бедными.

Такое мнение выразил сегодня на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, комментируя прогноз Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), что в результате пандемии COVID-19 в Украине более 6 млн человек окажутся за чертой бедности.

“У ЮНИСЕФ мировая статистика. Они сравнивают заработную плату в Украине с другими странами. У нас, к сожалению, пока и прожиточный минимум, и средняя заработная плата в целом по стране меньше. Поэтому мне кажется, что это не совсем адекватная, в нормальном смысле слова, информация по поводу Украины”, – отметил Зеленский.

Он добавил, что для украинских реалий зарплата в 5-6 тысяч гривен считается маленькой, но это “не является бедностью”.

“Я уже не помню все цифры (ЮНИСЕФ, – ред.). Мне кажется, что это люди, которые будут получать где-то 5-6 тысяч гривен, и в ЮНИСЕФ их считают бедными. Да, действительно, это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них $ 250 – это мизерная зарплата. У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не является бедностью все же”, – подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что минимальная зарплата и пенсии в Украине будут расти.