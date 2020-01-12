Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.
Согласно исследованию, значение Индекса экономической способности населения в декабре (по данным на конец ноября 2019 года) составило 96, что является самым низким показателем года за исключением зимних месяцев.
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Среди составляющих ухудшение последнего периода следует указать:
торможение повышения средних зарплат – с августа по ноябрь средняя номинальная зарплата не выросла: в сентябре – 10 687 грн, в ноябре – 10 679 грн. Реальная средняя зарплата, при ускорении инфляции в осенние месяцы, даже уменьшилась примерно на 1 %;
рост задолженности по заработной плате – на конец июля задолженность составляла 2,7 млрд грн, а в октябре-ноябре достигла 3,2-3,4 млрд грн;
остаются неудовлетворительными показатели кредитования населения – с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года объем кредитов домохозяйствам вырос всего на 4,4 %, а процентные ставки выросли с 31 % до 33 %;
ухудшились расчеты в жилищно-коммунальной сфере – месячный уровень покрытия сумм за услуги ЖКХ в ноябре упал ниже 50 %.
- Ранее замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук сообщил, что с 1 января 2020 года в Украине впервые за много лет минимальная заработная плата опередила аналогичные показатели в России и Беларуси.