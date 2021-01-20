В среду, 20 января, Кабинет Министров Украины принял постановление о повышении уровня должностных окладов работникам бюджетной сферы, в том числе и педагогам.

Соответствующее решение приняли на очередном заседании Кабмина, передают #Буквы.

“Для нас одним из приоритетов является увеличение выплат учителям и врачам. Сегодня правительство утверждает новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. Наше решение сегодня дает возможность увеличить зарплаты учителям уже в этом месяце почти на 20%”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В своем Telegram глава Правительства отметил, что в этом году на зарплаты учителям выделили почти 100 млрд гривен. Поэтому решение о повышении зарплат педагогам является абсолютно просчитанным и обеспеченным соответствующими финансами.

В то же время министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале отметил, что заработная плата педагогов будет рассчитываться с 1 января 2021 года на основе увеличенных на 20% должностных окладов, а с 1 декабря – на 8,4%.

“Например, должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 года составит 4859 грн. Это на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года. Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 года – 6461 грн. Это на 1076 грн больше, чем было с сентября 2020 года”, – отметил министр.

При этом он добавил, что все доплаты, надбавки и поощрительные выплаты отменять не будут. Они сохранятся и будут выплачиваться с повышенным окладом.