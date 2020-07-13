Об этом сообщает корреспондент #Букв.

С заявлением от двух фракций выступил народный депутат Роман Лозинский.

По его предложению народные депутаты минутой молчания почтили память младшего лейтенанта Тараса Матвеева, который погиб на Донбассе.

Так, сегодня планируется рассмотреть внесение изменений в статью 6 закона Украины госбюджете на 2020 год и “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулирования порядка уплаты налогового долга”, №3598.

Верховная Рада также планирует включить в повестку дня и рассмотреть:

проект постановления “О назначении очередных местных выборов в 2020 году”;

проект закона “О внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к Закону Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” относительно финансового обеспечения проведения выборов”;

проект закона “О внесении изменения в статью 29 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год “относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы”;

проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “О рынке электрической энергии “.

Ряд законопроектов предлагается рассмотреть в первом чтении, среди которых:

социальная защита населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

обеспечение права работников государственных сельскохозяйственных предприятий на получение земельной доли (пая).

Во втором чтении Верховная Рада планирует:

заняться усовершенствованием механизма взимания госсборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины.

Также в повестке дня на этот день проект постановления “О назначении в 2020 году именных стипендий Верховной Рады Украины для молодых ученых – докторов наук”.