Компания Samsung анонсировала The Terrace TV - телевизор, который предусмотрен для размещения на улице.

Об этом говорится в анонсе компании, пишет The Verge.

The Terrace TV с классом защиты IP55 защищен от попадания пыли, который может быть вредным для нормальной работы телевизора. Также он защищен от влаги – от попадания дождя с любого направления.

Пульт дистанционного управления также имеет защиту от пыли и влагозащиту от сильных струй воды. Разработчики уверяют, что его можно оставить под проливным дождем и с ним ничего не случится.

Фото: Samsung

Как пишет издание, цены будут зависеть от размера экрана. 55-дюймовая модель – 3455 долларов, 65-дюймовая – 4999 долларов, а 75-дюймовый дисплей – 6499 долларов.