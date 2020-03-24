Во время глобальной пандемии один из самых дешевых, простых и важных способов предотвратить распространение вируса - часто мыть руки с мылом.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на детский фонд ООН Unicef.

Респираторные вирусные инфекции, такие как коронавирусное заболевание (COVID-19), распространяются, когда слизь или капли, содержащие вирус, попадают в ваш организм через глаза, нос или горло. Чаще всего это происходит через ваши руки. Руки – это также один из самых распространенных способов распространения вируса от одного человека к другому.

Вот все, что нужно знать о том, как правильно мыть руки:

1. Как правильно мыть руки?

Чтобы устранить все следы вируса на ваших руках, недостаточно просто быстро их потереть или промыть водой. Ниже приводится пошаговая инструкция для эффективного мытья рук.

Шаг 1: Намочите руки проточной водой

Шаг 2: Нанесите достаточно мыла на мокрые руки

Шаг 3: Протирайте все поверхности рук, включая тыльную сторону рук, между пальцами и под ногтями, в течение не менее 20 секунд

Шаг 4: Тщательно промойте руки проточной водой

Шаг 5: Протрите руки чистым полотенцем из ткани или одноразовым полотенцем.

Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус снялся в видеоролике и лично показал, что нужно не просто споласкивать ладони под водой, а обработать руки с мылом тщательно со всех сторон в течение двух минут.

“Мойте руки с водой и мылом чаще, обрабатывайте их спиртсодержащими антисептиками. При мытье используйте достаточно мыла. Нужно тереть с мылом не только ладони, но также тыльную сторону руки и между пальцами, а также каждый палец в отдельности. После мытья осушите руки одноразовым полотенцем”, – перечислил глава ВОЗ основные правила.

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ВОЗ призвала всех распространять этот видеоролик и публиковать в соцсетях свои видео с мытьем рук.

2. Как долго нужно мыть руки?

Вы должны мыть руки не менее 20-30 секунд. Простой способ посчитать это время – дважды полностью спеть Happy birthday to you!

То же касается дезинфицирующего средства для рук: используйте дезинфицирующее средство, содержащее по крайней мере 60% спирта, и втирайте его в руки не менее 20 секунд, чтобы протереть руки полностью.

3. Когда нужно мыть руки?

Для профилактики COVID-19 вам следует обязательно мыть руки в следующих ситуациях:

после высмаркивания носа, кашля или чихания;

после пребывания в общественном пространстве, включая общественный транспорт, рынки и культовые места;

после прикосновения к поверхностям вне дома, в том числе к деньгам;

до, во время и после ухода за больным человеком;

до и после приема пищи.

В общем, необходимо обязательно мыть руки в таких обстоятельствах:

после пользования туалетом

до и после приема пищи

после выбрасывания мусора

после прикосновения к животным, в том числе домашних животных

после смены пеленок младенцу или помощи детям в туалете

когда руки заметно загрязнены.

4. Как я могу помочь ребенку вымыть руки?

Вы можете помочь детям вымыть руки, чтобы им было легче это сделать: например, поставьте стульчик, чтобы они могли самостоятельно достать воду и мыло.

Вы можете развлечь их и спеть их любимые песни, пока вы помогаете им протирать руки.

5. Нужно ли пользоваться теплой водой для мытья рук?

Нет, вы можете использовать воду любой температуры для мытья рук. Холодная вода и теплая вода одинаково эффективны для уничтожении микробов и вирусов – главное, чтобы вы при этом использовали мыло!

6. Нужно вытирать руки полотенцем?

Микробы легче распространяются с мокрой кожи, чем с сухой, поэтому важно насухо вытирать руки после мытья. Бумажные полотенца или чистые полотенца из ткани – самый эффективный способ удаления микробов, чтобы они не распространялись на другие поверхности.

7. Что лучше: мыть руки или использовать дезинфицирующее средство для рук?

В общем, как мытье рук мылом и водой и дезинфицирующее средство (если им пользоваться правильно) являются высокоэффективными для уничтожения большинства микробов и возбудителей заболеваний. Средства для дезинфекции рук часто удобнее, когда вы находитесь вне дома, но в чрезвычайных ситуациях они могут дорого стоить или их может быть трудно найти. Кроме того, дезинфицирующее средство на основе спирта убивает коронавирус, но он не убивает другие бактерии и вирусы. Например, он относительно неэффективен к норовирусу и ротавирусу.

8. Что делать, если у меня нет мыла?

Лучшие варианты, если у вас нет мыла и проточной воды – использовать хлорированную воду или дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60 процентов спирта. В случаях, когда этого тоже нет, помочь убить бактерии может использование мыльного раствора или золы, но это не столь эффективно. Если вы используете такие методы, важно помыть руки как можно быстрее, когда у вас появится доступ к средствам для мытья рук, а тем временем избегать контактов с людьми и поверхностями.

9. Как еще я могу помочь остановить распространение коронавируса?