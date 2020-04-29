Об этом народный депутат от фракции “Голоса” Кира Рудык сообщает на своей странице в Facebook.
“Неделю назад Президент Зеленский лично встречал самолет “Мрія” с грузом из Китая. Президент и его команда поехали в аэропорт делать селфи и видео снимать, будто это их груз и в скорости его получат больницы”, – пишет она.
По словам депутата, самолет доставил груз для торговых центров “Эпицентр”.
“Груз для господина Гереги (народный депутат Александр Герега – Ред.), который дал возможность на этом попиариться Президенту. Теперь господин Герега пишет письма мэрам городов (например, Киева, письмо добавлено) и нардепам, чтобы обращались к нему за помощью”, — поясняет Рудык.
Журналисты опубликовали фото защитных средств китайского производства, которые продаются в сети “Эпицентр”.
Также эти товары доступны для заказа в онлайн-магазине сети.
- Напомним, что транспортный самолет Ан-225 “Мрия” доставил из Китая в Украину медицинский груз, который по объему претендует на мировой рекорд.