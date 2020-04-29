Защитные средства, которые были доставлены самолетом "Мрія" из Китая, продаются в торговой сети "Эпицентр".

Об этом народный депутат от фракции “Голоса” Кира Рудык сообщает на своей странице в Facebook.

“Неделю назад Президент Зеленский лично встречал самолет “Мрія” с грузом из Китая. Президент и его команда поехали в аэропорт делать селфи и видео снимать, будто это их груз и в скорости его получат больницы”, – пишет она.

По словам депутата, самолет доставил груз для торговых центров “Эпицентр”.

“Груз для господина Гереги (народный депутат Александр Герега – Ред.), который дал возможность на этом попиариться Президенту. Теперь господин Герега пишет письма мэрам городов (например, Киева, письмо добавлено) и нардепам, чтобы обращались к нему за помощью”, — поясняет Рудык.

Журналисты опубликовали фото защитных средств китайского производства, которые продаются в сети “Эпицентр”.

Также эти товары доступны для заказа в онлайн-магазине сети.