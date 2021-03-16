Во вторник, 16 марта, заседание политической подгруппы ТКГ по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе было прервано по просьбе Украины из-за привлечения Россией к переговорам террористки.

Об этом сообщил в Facebook член делегации Украины Сергей Гармаш.

“Рабочая группа ТКГ по политическим вопросам сегодня работала всего один час. Модератор группы от ОБСЕ посол Морель объявил перерыв по просьбе украинской стороны. Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенного из Донецка российской стороной “эксперта” Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск”, — рассказал Гармаш.

Посол Морель, по словам члена делегации, отметил, что удаление участницы переговоров не в его компетенции. Он указал, что вопрос должна урегулировать Трехсторонняя контактная группа, и объявил перерыв.

Впрочем, дело не в одной только Пироговой. Участие в переговорах принимают и приглашенные РФ лица из Луганска, которые не должны быть привлечены, поскольку не являются членами делегаций.

В ОБСЕ указывают, что это происходит уже очень длительное время, и обвиняют Украину в том, что не реагировала бурно ранее.

“Посол Морель обосновывает их участие “устоявшейся практикой”, которая устоялась, потому что “полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит”. Он даже выразил надежду, что завтра на ТКГ “наконец-то будет реакция Украины”. Морель не понимает, какие претензии могут быть к нему, если сама Украина недостаточно активно поднимает эти вопросы на ТКГ… На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит – видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активная постановка вопроса, чтоб реагировать на него”, — отметил Гармаш.

Дополнительно отметим, что об этих событиях во время заседания не сообщили ни на страницах делегации Украины в ТГК, ни персонально спикер Алексей Арестович.