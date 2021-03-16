Об этом сообщил в Facebook член делегации Украины Сергей Гармаш.
Посол Морель, по словам члена делегации, отметил, что удаление участницы переговоров не в его компетенции. Он указал, что вопрос должна урегулировать Трехсторонняя контактная группа, и объявил перерыв.
Впрочем, дело не в одной только Пироговой. Участие в переговорах принимают и приглашенные РФ лица из Луганска, которые не должны быть привлечены, поскольку не являются членами делегаций.
В ОБСЕ указывают, что это происходит уже очень длительное время, и обвиняют Украину в том, что не реагировала бурно ранее.
“Посол Морель обосновывает их участие “устоявшейся практикой”, которая устоялась, потому что “полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит”. Он даже выразил надежду, что завтра на ТКГ “наконец-то будет реакция Украины”. Морель не понимает, какие претензии могут быть к нему, если сама Украина недостаточно активно поднимает эти вопросы на ТКГ… На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит – видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активная постановка вопроса, чтоб реагировать на него”, — отметил Гармаш.
Дополнительно отметим, что об этих событиях во время заседания не сообщили ни на страницах делегации Украины в ТГК, ни персонально спикер Алексей Арестович.
- 3 марта в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Во время заседания произошел конфликт из-за заявления боевиков.
- Во вторник, 2 марта, состоялось очередное (уже 150-е) заседание подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Российская делегация продолжила блокировать работу по всем направлениям.
- 17 февраля глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина будет продолжать консультации “только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл”.
- Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина не будет отказываться от формата “Минск”.