Соучредитель и глава Twitter Джек Дорси продал на аукционе свой первый твит, опубликованный еще 21 марта 2006 года, за более чем 2,9 млн долларов.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

В своем первом твите Дорси написал: “just setting up my twttr” (“просто настраиваю свой твттр”).

Он был выставлен на продажу в формате NFT-токена (невзаимозаменяемого токена). Это уникальный цифровой актив, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивное право на фото, видео, аудио, твиты и другие подобные цифровые товары.

Каждый NFT является уникальным: его нельзя подделать или заменить. Это позволяет владельцу закрепить свои права на определенный уникальный объект.

Дорси разместил NFT-токен на платформе Valuables (торговой площадке для твитов, принадлежащей американской компании Cent) и сделал соответствующее объявление в своем Twitter-аккаунте.

Аукцион проходил в течение двух недель. Торги начались со стартовой цены в один доллар.

Твит приобрел гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Он сделал самую высокую ставку под завершение торгов 22 марта – более 2,9 млн долларов (оплата была осуществлена криптовалютой Ether).

После продажи твит никуда не исчез с Twitter и так же будет доступен для просмотра, информирует британское агентство ВВС. Публикация просто получила нового владельца.

Победитель аукциона Сина Эстави получил “уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором”. Он включает метаданные исходного твита.

Эстави сравнил покупку твита с приобретением картины “Мона Лиза”.

“Это не просто твит! Думаю, спустя годы люди поймут истинную ценность этого твита, как и картины “Мона Лиза”, – поделился Эстави своими эмоциями в Twitter.

Согласно правилам платформы Valuables, Дорси получил 95% выручки от продаж, тогда как компания Cent – 5%.

Джек Дорси сообщил, что переведет выручку в Bitcoin и передаст все деньги благотворительной организации GiveDirectly. Это некоммерческая организация, работающая в Африке и, в частности, помогающая людям, пострадавшим от COVID-19.