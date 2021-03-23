Об этом сообщает международное агентство Reuters.
В своем первом твите Дорси написал: “just setting up my twttr” (“просто настраиваю свой твттр”).
Он был выставлен на продажу в формате NFT-токена (невзаимозаменяемого токена). Это уникальный цифровой актив, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивное право на фото, видео, аудио, твиты и другие подобные цифровые товары.
Каждый NFT является уникальным: его нельзя подделать или заменить. Это позволяет владельцу закрепить свои права на определенный уникальный объект.
Дорси разместил NFT-токен на платформе Valuables (торговой площадке для твитов, принадлежащей американской компании Cent) и сделал соответствующее объявление в своем Twitter-аккаунте.
Аукцион проходил в течение двух недель. Торги начались со стартовой цены в один доллар.
Твит приобрел гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Он сделал самую высокую ставку под завершение торгов 22 марта – более 2,9 млн долларов (оплата была осуществлена криптовалютой Ether).
После продажи твит никуда не исчез с Twitter и так же будет доступен для просмотра, информирует британское агентство ВВС. Публикация просто получила нового владельца.
Победитель аукциона Сина Эстави получил “уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором”. Он включает метаданные исходного твита.
Эстави сравнил покупку твита с приобретением картины “Мона Лиза”.
“Это не просто твит! Думаю, спустя годы люди поймут истинную ценность этого твита, как и картины “Мона Лиза”, – поделился Эстави своими эмоциями в Twitter.
Согласно правилам платформы Valuables, Дорси получил 95% выручки от продаж, тогда как компания Cent – 5%.
Джек Дорси сообщил, что переведет выручку в Bitcoin и передаст все деньги благотворительной организации GiveDirectly. Это некоммерческая организация, работающая в Африке и, в частности, помогающая людям, пострадавшим от COVID-19.
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