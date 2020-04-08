Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

“Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square – примерно 28% моего состояния – в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19”, – написал он.

Дорси добавил, что если удастся справиться с пандемией, фонд переключит внимание на образование.

Он также заявил, что будет руководить фондом прозрачно и создал общедоступную таблицу, в которой будет публиковать отчетность о тратах Start Small.