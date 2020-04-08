Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
“Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square – примерно 28% моего состояния – в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19”, – написал он.
Дорси добавил, что если удастся справиться с пандемией, фонд переключит внимание на образование.
Он также заявил, что будет руководить фондом прозрачно и создал общедоступную таблицу, в которой будет публиковать отчетность о тратах Start Small.
- Основатель Alibaba пожертвовал $14 млн на разработку вакцины против коронавируса.