Соучредитель и глава Twitter Джек Дорси выставил на криптоаукцион свой первый твит, написанный в марте 2006 года.

Об этом, в частности, сообщают издание The Verge и агентство Reuters.

Соответствующее объявление Дорси сделал накануне в своем Twitter-аккаунте.

Первый его твит был очень простым: 21 марта 2006 года он написал “just setting up my twttr” (“просто настраиваю свой твттр”).

Дорси продает твит в формате NFT-токена (невзаимозаменяемого токена). Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивное право на фото, видео, аудио, твиты и другие подобные цифровые товары.

Дорси разместил NFT-токен на платформе Valuables (торговой площадке для твитов) и сделал соответствующее объявление в своем Twitter-аккаунте.

Как отмечает издание CNET, спустя чуть больше часа максимальная ставка составила 110 тысяч долларов.

На момент написания новости стоимость лота уже достигла 2 млн долларов.

Победитель аукциона получит “уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором”. Он будет включать метаданные исходного твита.

Как отмечает издание The Verge, по сути “это автограф”.

Сам твит останется доступным в Twitter.