Об этом, в частности, сообщают издание The Verge и агентство Reuters.
Соответствующее объявление Дорси сделал накануне в своем Twitter-аккаунте.
Первый его твит был очень простым: 21 марта 2006 года он написал “just setting up my twttr” (“просто настраиваю свой твттр”).
Дорси продает твит в формате NFT-токена (невзаимозаменяемого токена). Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивное право на фото, видео, аудио, твиты и другие подобные цифровые товары.
Дорси разместил NFT-токен на платформе Valuables (торговой площадке для твитов) и сделал соответствующее объявление в своем Twitter-аккаунте.
Как отмечает издание CNET, спустя чуть больше часа максимальная ставка составила 110 тысяч долларов.
На момент написания новости стоимость лота уже достигла 2 млн долларов.
Победитель аукциона получит “уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором”. Он будет включать метаданные исходного твита.
Как отмечает издание The Verge, по сути “это автограф”.
Сам твит останется доступным в Twitter.
- Ранее основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.