Китайско-американский миллиардер, генеральный директор и основатель компании Zoom Video Communications Эрик Юань за 24 часа стал богаче на 6,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Состояние 50-летнего миллиардера увеличилось до 23 млрд долларов.

Капитал Юаня вырос на фоне роста стоимости акций Zoom на 41 % на торгах в Нью-Йорке. Акции компании подорожали после публикации отчета о квартальной выручке, которая выросла на 355 % (по сравнению с показателями прошлого года) — до 663,5 млн долларов.

В общей сложности стоимость акций Zoom в этом году выросла более чем в четыре раза.

Чистая прибыль компании составила почти $185,7 млн. При этом 81 % выручки принесли новые подписки Zoom (клиентская база увеличилась на 458 % по сравнению с 2019 годом), сообщает агентство ВВС.

Сейчас у Zoom более 370 тыс. бизнес-клиентов (что более чем в 5 раз превышает показатели прошлого года).

Количество крупных клиентов компании за квартал увеличилось вдвое, до 988.

Компания повысила свой прогноз годовой выручки более чем на 30 % – до диапазона 2,37–2,39 млрд долларов (по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,78–1,80 млрд долларов).

Это означает, что выручка увеличится почти в четыре раза всего за один год.

Zoom во время пандемии, безопасность и “зумбомбинг”

Для многих людей по всему миру приложение Zoom стало неотъемлемой частью удаленной работы в условиях пандемии коронавируса.

Ключевым для успеха Zoom стало подключение к сервису крупных платежеспособных корпоративных клиентов.

Но такая популярность поставила инфраструктуру компании на предел выносливости. Например, на прошлой неделе, когда в США возобновились виртуальные занятия в школах, со связью через Zoom начались проблемы.

Кроме того, репутации Zoom нанесли ущерб атаки хакеров прямо во время видеоконференций (“зумбомбинг” – “Zoom bombing”). Это явление, когда неизвестный может вклиниться в чужую беседу и, например, отправить какой-то неприличный файл всем участникам видеоконференции.

Например, в США онлайн судебное заседание в отношении 17-летнего жителя Флориды Грэма Айвена Кларка (Graham Ivan Clark), которого обвиняют в недавней атаке на Twitter, прерывалось порнороликами.

Подобные случаи были не единичными. Так, журналисты издания The New York Times ранее обнаружили 153 учетных записи в Instagram, десятки учетных записей в Twitter и закрытых чатов, а также объявления на форумах Reddit и 4Chan, где люди собирались с целью организовать хулиганские кампании в Zoom. Они делились паролями для встреч и планами по внесению хаоса в публичные и частные встречи.

Также Zoom имеет проблемы из-за его связи с Китаем, где на компанию работают более 700 сотрудников. Это усиливает опасения, стоит ли использовать Zoom в государственных учреждениях.

Возникают вопросы и по поводу безопасности использования приложения. Так, в федеральный суд штата Калифорния пользователями Zoom был подан иск, в котором утверждалось, что компания незаконно делится с Facebook персональными данными своих пользователей. Zoom обвинили в распространении личной информации миллионов клиентов.

Генеральный директор Zoom Эрик Юань рассказал, что обмен данными возник, когда Zoom, предоставил пользователям iOS возможность войти в приложение с помощью своей учетной записи Facebook, и что компания не знала о такой практике до 25 марта.

Исследования показывали, что Zoom также не поддерживает сквозное шифрование для своих сообщений.