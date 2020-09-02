Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Состояние 50-летнего миллиардера увеличилось до 23 млрд долларов.
Капитал Юаня вырос на фоне роста стоимости акций Zoom на 41 % на торгах в Нью-Йорке.
Акции компании подорожали после публикации отчета о квартальной выручке, которая выросла на 355 % (по сравнению с показателями прошлого года) — до 663,5 млн долларов.
В общей сложности стоимость акций Zoom в этом году выросла более чем в четыре раза.
Чистая прибыль компании составила почти $185,7 млн. При этом 81 % выручки принесли новые подписки Zoom (клиентская база увеличилась на 458 % по сравнению с 2019 годом), сообщает агентство ВВС.
Сейчас у Zoom более 370 тыс. бизнес-клиентов (что более чем в 5 раз превышает показатели прошлого года).
Количество крупных клиентов компании за квартал увеличилось вдвое, до 988.
Компания повысила свой прогноз годовой выручки более чем на 30 % – до диапазона 2,37–2,39 млрд долларов (по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,78–1,80 млрд долларов).
Это означает, что выручка увеличится почти в четыре раза всего за один год.
Zoom во время пандемии, безопасность и “зумбомбинг”
Для многих людей по всему миру приложение Zoom стало неотъемлемой частью удаленной работы в условиях пандемии коронавируса.
Ключевым для успеха Zoom стало подключение к сервису крупных платежеспособных корпоративных клиентов.
Но такая популярность поставила инфраструктуру компании на предел выносливости. Например, на прошлой неделе, когда в США возобновились виртуальные занятия в школах, со связью через Zoom начались проблемы.
Кроме того, репутации Zoom нанесли ущерб атаки хакеров прямо во время видеоконференций (“зумбомбинг” – “Zoom bombing”). Это явление, когда неизвестный может вклиниться в чужую беседу и, например, отправить какой-то неприличный файл всем участникам видеоконференции.
Например, в США онлайн судебное заседание в отношении 17-летнего жителя Флориды Грэма Айвена Кларка (Graham Ivan Clark), которого обвиняют в недавней атаке на Twitter, прерывалось порнороликами.
Подобные случаи были не единичными. Так, журналисты издания The New York Times ранее обнаружили 153 учетных записи в Instagram, десятки учетных записей в Twitter и закрытых чатов, а также объявления на форумах Reddit и 4Chan, где люди собирались с целью организовать хулиганские кампании в Zoom. Они делились паролями для встреч и планами по внесению хаоса в публичные и частные встречи.
Также Zoom имеет проблемы из-за его связи с Китаем, где на компанию работают более 700 сотрудников. Это усиливает опасения, стоит ли использовать Zoom в государственных учреждениях.
Возникают вопросы и по поводу безопасности использования приложения. Так, в федеральный суд штата Калифорния пользователями Zoom был подан иск, в котором утверждалось, что компания незаконно делится с Facebook персональными данными своих пользователей. Zoom обвинили в распространении личной информации миллионов клиентов.
Генеральный директор Zoom Эрик Юань рассказал, что обмен данными возник, когда Zoom, предоставил пользователям iOS возможность войти в приложение с помощью своей учетной записи Facebook, и что компания не знала о такой практике до 25 марта.
Исследования показывали, что Zoom также не поддерживает сквозное шифрование для своих сообщений.
- Google запретил своим сотрудникам на их гаджетах использовать популярное приложение для видеоконференций Zoom.
- Cенат США велел членам не использовать приложение Zoom для проведения видеоконференций.
- В Сингапуре запретили проводить уроки с помощью системы Zoom. Такое решение приняли после того, как один из уроков взломали хакеры.