Основателей Telegram-каналов Nexta и Nexta Live Степана Путило и Романа Протасевича обвинили в организации "массовых беспорядков", которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются сейчас.

Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Уголовное дело открыли из-за якобы организации ими протестов в столице страны, а также из-за якобы “возбуждения социальной вражды к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов” (ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также – ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Следствие утверждает, что изучило материалы, которые были на каналах Nexta и Nexta Live, вследствие чего удалось зафиксировать и приобщить к материалам уголовного дела “неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения”.

На сегодняшний день Путило и Протасевич объявлены в межгосударственный розыск в Беларуси и России.

Telegram-канал NEXTA – крупнейший белорусский оппозиционный ресурс с аудиторией 900 тыс. подписчиков.