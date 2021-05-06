Dogecoin зайняв четверту сходинку у рейтингу найбільш капіталізованих криптовалют світу. Однак її засновник Біллі Маркус продав усі свої активи ще шість років тому за мізерну суму.

Про це повідомляє видання CoinTelegraph.

Маркус зізнався, що у 2015 році розпродав активи та придбав вживану Honda Civic. Зараз капіталізація криптовалюти сягає майже 79 млрд доларів, за даними CoinDesk.

Він зважився на продаж активів через дві причини. Зокрема на чоловіка тиснули користувачі соцмереж, які не розуміли ідеї створення Dogecoin. Чоловік зазначив, що йому не подобалося як висловлювалася щодо нього інтернет-спільнота.

Другою причиною стали фінансові труднощі. У 2015 році він втратив роботу й сподівався заробити трохи грошей шляхом продажу активів. Однак на ці гроші зумів придбати тільки вживану Honda Civic.

“Я продав всю криптовалюту, яку мав, ще у 2015 році, після того, як мене звільнили і я хвилювався з приводу скорочення своїх заощаджень”, – повідомив Маркус.

Біллі справді не розуміє як ця криптовалюта може так рости. При цьому чоловік не приховує, що сумнівається в істинній цінності Dogecoin.

“Те, що я зробив за кілька годин, зараз є частиною інтернет-культури. Приємно бачити, як Ілон Маск говорить про це. Це нерозумно, але за цим криється величезне піднесення”, – додав чоловік.