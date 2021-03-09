Основатель Zoom подарил неизвестным лицам акции компании на $6 млрд

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в то время акции компании торговались в пределах $337 за одну единицу. Соответственно, общая стоимость переданных ценных бумаг составила $6 млрд.

По данным The Wall Street Journal, сделка оформлена как два подарка по 9 млн акций каждый от двух трастов под управлением Юаня и его жены.

Известно, что Юань подарил неизвестным лицам около 40% акций, которыми сам владел.

В то же время в компании заявили, что распределение акций “соответствует типичной практике планирования имущества”.

Напомним, что в понедельник, 8 марта, акции компании Tesla Inc, которая принадлежит Илону Маску, упали еще на 4%. За полтора месяца капитализация компании снизилась почти на 35% стоимости или почти $300 млрд по сравнению с рекордным январским максимумом.