Паломники-хасиды, которые застряли на границе Украины с Беларусью, одели вышиванки и шаровары и спели гимн Украины.

Видео с выступлением хасидов опубликовал в Facebook журналист и историк Шимон Бриман.

“Выступает сводный хор Хасидско-Пограничного автономного района – в лесу прифронтовом. Гимн Украины в аранжировке бреславских хасидов на белоруской границе”, – написал он.

Бриман шутя отметил, что израильские хасиды оделись козаками, чтобы замаскироваться и проникнуть в Украину.