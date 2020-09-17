Видео с выступлением хасидов опубликовал в Facebook журналист и историк Шимон Бриман.
“Выступает сводный хор Хасидско-Пограничного автономного района – в лесу прифронтовом. Гимн Украины в аранжировке бреславских хасидов на белоруской границе”, – написал он.
Бриман шутя отметил, что израильские хасиды оделись козаками, чтобы замаскироваться и проникнуть в Украину.
- Ранее сообщалось, что на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Они планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана – еврейского нового года.