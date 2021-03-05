Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, инструкция к препарату Covishield/AstraZeneca, которым сейчас вакцинируют украинцев, предусматривает следующие противопоказания:
1. Повышенная чувствительность к действующему веществу вакцины (действующие вещества указаны в инструкции).
2. Сопутствующие заболевания, сопровождающиеся значительным подъемом температуры, в частности – лихорадкой.
“Здесь хотел бы подчеркнуть, что незначительное повышение температуры, то есть субфебрильная температура, или простуда не являются противопоказанием для вакцинации. В этот период делать прививки можно, но после консультации с врачом”, – заявил Ляшко.
3. Тромбоцитопения или нарушение сворачиваемости крови.
4. Противопоказана вакцинация лиц с ослабленным иммунитетом.
Ляшко добавил, что в этих конкретных случаях требуется дополнительная консультация с врачом, и именно он примет решение о целесообразности и безопасности проведения прививки от COVID-19.
Он напомнил, что вакцинация от коронавируса является добровольной и бесплатной.
(На видео – с 4:40)
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Всего Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- Сообщалось, что индийскую версию вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы, созданной 3 месяца назад (Общества с ограниченной ответственностью “ГРЕЙС ОФ ГОД” (“Милость Божья”)).
- Десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”.