Незначительное повышение температуры и простуда не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса COVID-19.

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, инструкция к препарату Covishield/AstraZeneca, которым сейчас вакцинируют украинцев, предусматривает следующие противопоказания:

1. Повышенная чувствительность к действующему веществу вакцины (действующие вещества указаны в инструкции).

2. Сопутствующие заболевания, сопровождающиеся значительным подъемом температуры, в частности – лихорадкой.

“Здесь хотел бы подчеркнуть, что незначительное повышение температуры, то есть субфебрильная температура, или простуда не являются противопоказанием для вакцинации. В этот период делать прививки можно, но после консультации с врачом”, – заявил Ляшко.

3. Тромбоцитопения или нарушение сворачиваемости крови.

4. Противопоказана вакцинация лиц с ослабленным иммунитетом.

Ляшко добавил, что в этих конкретных случаях требуется дополнительная консультация с врачом, и именно он примет решение о целесообразности и безопасности проведения прививки от COVID-19.

Он напомнил, что вакцинация от коронавируса является добровольной и бесплатной.

(На видео – с 4:40)