Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Ковалив, также заболели ее муж и дети.

“Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной. Вирус очень близко, рядом с нами”, – отметила она.

Заместитель руководителя ОПУ добавила, что чувствует себя удовлетворительно и находится под наблюдением врача.

“Как и предусмотрено санитарно-эпидемиологическими мерами, сообщили всем, с кем контактировали на прошлой неделе. Находимся на самоизоляции”, – резюмировала она.